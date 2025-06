Ein Motorradfahrer verunfallte am Sonntagabend im Zeller Berg. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntag ereignete sich gegen 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B421 bei Zell. Ein Motrorradfahrer verunfallte im Zeller Berg. Das Motorrad fing dabei Feuer. Dies teilte die Polizeiinspektion Zell in einer Pressemitteilung mit. Der Fahrer sei ansprechbar und werde ärztlich versorgt, hieß es vonseiten der Polizei.

Der Motorradfahrer war alleinbeteiligter des Unfalls, wie die Polizei Zell auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte. Er sei auf der B421 in Richtung Hunsrück gefahren und habe in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verloren. Die B421 ist derzeit aufgrund der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern noch an.