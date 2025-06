Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.05 Uhr auf der K35 zwischen Bruttig-Fankel und Treis-Karden. Dabei wurde ein 66-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell schwer verletzt. Er befuhr die Straße in Richtung Treis-Karden und wollte auf gerader Strecke mehrere Fahrzeuge überholen. Eine 36-jährige Autofahrerin wollte ebenfalls überholen – als der Motorradfahrer neben dem Fahrzeug der Frau war, kam es zu einer Berührung zwischen Pkw und Motorrad. Der Motorradfahrer verlor infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Holzmast neben der Fahrbahn. Der Telefonmast steht auf einer Wiese auf Höhe des Allmescher Hofs, die Straße musste für den Einsatz nicht gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der verletzte Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Donnerstagnachmittag schwebte er außer Lebensgefahr, wie die Polizei Cochem auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel.: 02671/984.