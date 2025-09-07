Motorradfahrer stirbt im Flaumbachtal

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstag ein 41 Jahre alter Motorradfahrer im Flaumbachtal bei Treis-Karden ums Leben gekommen. Wie die Polizei Cochem mitteilt, wurde ihr gegen 14.30 Uhr ein Unfall auf der Landesstraße 202 zwischen Treis und der Pulgersmühle gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem Kastenwagen/Reisemobil. Der in den Unfall verwickelte Kradfahrer erlag seinen Verletzungen, die er durch den Zusammenstoß erlitt. Die L202 musste für Stunden gesperrt werden. red