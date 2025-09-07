Treis-Karden
Motorradfahrer stirbt im Flaumbachtal
Für einen 41-jährigen Mann kamen alle Rettungsversuche bei Treis zu spät.
dpa/Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Tragischer Verkehrsunfall im Flaumbachtal bei Treis-Karden: Ein 41 Jahre alter Mann kracht mit seinem Motorrad in ein Reisemobil. Dabei kommt der Mann ums Leben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstag ein 41 Jahre alter Motorradfahrer im Flaumbachtal bei Treis-Karden ums Leben gekommen. Wie die Polizei Cochem mitteilt, wurde ihr gegen 14.30 Uhr ein Unfall auf der Landesstraße 202 zwischen Treis und der Pulgersmühle gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem Kastenwagen/Reisemobil. Der in den Unfall verwickelte Kradfahrer erlag seinen Verletzungen, die er durch den Zusammenstoß erlitt. Die L202 musste für Stunden gesperrt werden. red

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region