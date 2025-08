Motorradfahrer aus ganz Deutschland sind am 16. August an der Mosel unterwegs, um Geld für an Krebs erkrankte Menschen zu sammeln.

Die Benefiz-Motorradtour der Gruppe Auszeit für die Seele ist auf Samstag, 16. August, verschoben worden. Motorradfahrer aus ganz Deutschland starten an diesem Tag um 10 Uhr in Reil mit ihrer Fahrt für den guten Zweck entlang der Mosel bis nach Wasserbillig. Dabei sammeln sie Geld für an Krebs erkrankte Menschen. Treffpunkt ist der Moselparkplatz.

Einer der Initiatoren ist Jürgen Schall aus Reil, oder „Teddy“, wie die Biker ihn nur nennen. Wegen eines Unfalls habe es ihn an die Mosel verschlagen, weil er lange Zeit im Koma gelegen habe und sich im Anschluss hier ein neues Leben aufbauen wollte. Nun organisiert er im Verein Auszeit für die Seele, der seinen Sitz an der Nordsee hat, solche Touren. An der Mosel sei es das erste Mal, erklärt er.

Wer stellt Ferienwohnungen zur Verfügung?

Die Tour sei offen für Roller, Biker und Triker ab 125 Kubikzentimeter Hubraum, sagt Schall. Das Startgeld beträgt 20 Euro pro Maschine. Der Erlös dient der Finanzierung eines Projekts, mit dem kostenlose Ferienwochen für Krebspatienten ermöglicht werden. Auch der Krebsforschung kommen die Spenden zugute, erklärt „Teddy“.

Der Verein freut sich zudem darüber, wenn sich Vermieter melden, die eine Ferienwohnung eine kurze Zeit für erkrankte Menschen zur Verfügung stellen können.

Informationen zum Verein gibt es unter https://auszeitseele.de/