130 Musiker
„Moselzauber-Orchester“ spielt Konzert Anfang Mai
Konzentriert sind die Musiker bei den Proben der Sache. Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Konzerten am 2. und 3. Mai.
Konzentriert sind die Musiker bei den Proben der Sache. Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Konzerten am 2. und 3. Mai.
Christina Bents

Aus Gesprächen nach der Probe im Herbst 2024 wurde ein Großprojekt: Mehrere Musikvereine entlang der Mosel schließen sich zum „Moselzauber“ zusammen. Was treibt die Organisatoren an?

Lesezeit 2 Minuten
Detzem/Klüsserath/Leiwen/Piesport. Johannes Born gibt konkrete Anweisungen an seine Musiker: „Wir spielen uns ein mit dem Choral Nummer drei. Bei der Spannung nicht nachlassen, die Hörner am Ende als erstes weg.“ Er dirigiert das „Moselzauber-Orchester“, das aus Musikern der Vereine Detzem, Klüsserath, Leiwen und Piesport, sowie Gastmusikern aus der Eifel besteht.

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