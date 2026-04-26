130 Musiker: „Moselzauber-Orchester“ spielt Konzert Anfang Mai
130 Musiker
„Moselzauber-Orchester“ spielt Konzert Anfang Mai
Aus Gesprächen nach der Probe im Herbst 2024 wurde ein Großprojekt: Mehrere Musikvereine entlang der Mosel schließen sich zum „Moselzauber“ zusammen. Was treibt die Organisatoren an?
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Detzem/Klüsserath/Leiwen/Piesport. Johannes Born gibt konkrete Anweisungen an seine Musiker: „Wir spielen uns ein mit dem Choral Nummer drei. Bei der Spannung nicht nachlassen, die Hörner am Ende als erstes weg.“ Er dirigiert das „Moselzauber-Orchester“, das aus Musikern der Vereine Detzem, Klüsserath, Leiwen und Piesport, sowie Gastmusikern aus der Eifel besteht.