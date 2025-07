Mit einer Radtour Gutes tun, das ist Ziel der Vor-Tour-der-Hoffnung, die in diesem Jahr in der Südpfalz stattgefunden hat. Unser Reporter Alfons Benz und Moselweinprinzessin Paula Sophie Scherrer waren dabei. So sieht das Fazit der beiden aus.

Die Vor-Tour-der-Hoffnung, eine Benefizradfahrt zugunsten krebskranker und hilfsbedürftiger Kinder, war Anfang Juli an drei Tagen in der Südpfalz unterwegs. Als deren Vorsitzender Benno Sommer zum Abschluss in berührenden Worten von der goldenen Glocke auf dem Flur der Kinderkrebsstation an der Uniklinik in Köln erzählte, mussten viele auf dem Rathausplatz in Landau kräftig durchatmen und mehr als ein Tränchen musste verdrückt werden. Hat ein Kind diese furchtbare Krankheit besiegt, dann darf es die Schnur der Glocke zum Läuten ziehen und die Klinik geheilt verlassen. In den Tagen zuvor hatten rund 140 Radler bei teils hochsommerlichen Temperaturen für den guten Zweck und damit dieses Schnürchen ganz oft gezogen werden kann, über fast 250 Kilometer kräftig in die Pedale getreten. Nach dem letzten Tritt im Sattel konnte als vorläufiges Ergebnis die beeindruckende Spendensumme von 645.998,90 Euro verkündet werden.

„Ich bin immer noch richtig beseelt davon und muss das alles erst mal sacken lassen.“

Moselweinprinzessin Paula Sophie Scherrer

Aus dem Landkreis Cochem-Zell war auch die 23-jährige Paula Sophie Scherrer aus St. Aldegund in ihrer Funktion als Moselweinprinzessin am Start. Auch Tage nach dem Ende der Fahrt war sie noch von den erlebten Eindrücken überwältigt. „Ich wusste vorher nicht wirklich, was die Vor-Tour ist. Meine Freundin Juliane Schäfer hatte mich bei einer Benefiz-Weinprobe dazu eingeladen“, erzählt die Lehramtsstudentin. Schäfer, die ehemalige rheinhessische Weinkönigin, begleitet die Tour schon länger und ist auf den Bühnen der Stopp-Orte, wo jeweils die zuvor in der Region gesammelten Spendenschecks übergeben werden, die Stimme der Vor-Tour. Und sie hat einen Bezug zur Moselregion um Cochem, ist sie doch die Lebenspartnerin des Bremmer Winzers und Fußballers Christian Franzen und steht mit Scherrer zusammen, deren Bruder auch für die SG Bremm spielt, bei Heimspielen oft am Spielfeldrand. Neben den beiden waren auch die Deutsche Weinkönigin Charlotte Weil und weitere rheinland-pfälzische Weinmajestäten für die gute Sache im Einsatz. „Diese drei Tage waren wahnsinnig toll, haben mich tief beeindruckt und ich werde sie nie vergessen. Sie haben mich aber auch nachdenklich gestimmt und ich es empfand es als eine große Ehre, Teil der Hoffnungsradler gewesen zu sein. Das hatte ich mir vorher so gar nicht vorstellen können. Ich bin immer noch richtig beseelt davon und muss das alles erst mal sacken lassen“, so Scherrer weiter.

Alexander Schweitzer unter den prominenten Teilnehmern

Besonders tiefgehend war gleich der erste Stopp im Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. „Wenn die Kinder vom benachbarten Kindergarten zusammen mit Oliver Mager aus Mainz ein Quatsch-Lied singen und man weiß, daneben liegen Kinder, die mit dem Tod kämpfen, dann tut das schon sehr weh“, erinnert sich die junge Moselanerin. Zusammen mit vielen prominenten Teilnehmern, unter anderem dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, stand sie oft auf der Bühne und nahm Spendenschecks entgegen. „Ganz besonders gut gefallen hat mir, dass wir alle per du waren und es keine Hierarchie gab. Es spielte keine Rolle, dass ich das Mädchen von der Mosel war und neben mir die Polizeipräsidentin von Trier oder ein Weltmeister oder Olympiasieger stand. Wir waren alle gleich und alle für den guten Zweck unterwegs“, zieht Scherrer eine äußerst positive Bilanz der drei Tage in der Pfalz.

Und so war es auch dieser Gruppendynamik, die nicht nur ihr, die erstmals im Rennradsattel saß – E-Bikes waren nicht erlaubt – es möglich machte, all die Kilometer auf ihrem Canyon-Leihrad abzuspulen. „Ich bin einfach nur dankbar, dabei gewesen zu sein, und will das auch bleiben. Die Motivation ist da und ich habe auch schon Ideen, wie ich die Vor-Tour-der-Hoffnung in meinem Umkreis noch bekannter machen und Spenden für diesen wunderbaren Zweck sammeln kann“, blickt sie schon voraus auf das kommende Jahr, wo wohl in der Region rund um Koblenz gefahren werden wird.