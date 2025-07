Nach exakt zwei Jahren majestätischer Abstinenz hat sich zur Freude der vereinsrührigen Dorfgemeinschaft und aller Weinfreunde von nah und fern wieder eine neue Weinkönigin in Moselkern gefunden. Anna-Lena I. wurde nämlich schon 2023 verabschiedet. Die 22-jährige Kim Mayer übernimmt nun das repräsentative Ehrenamt und vertritt Moselkern und seinen Wein in den kommenden zwei Jahren.

Von den Aktiven des Musikvereins Löf angeführt, formierte sich am frühen Freitagabend ein Festumzug. In diesen reihten sich neben den örtlichen Vereinen auch Ehrengäste aus der Kommunalpolitik sowie insgesamt 36 Weinregentinnen aus der Moselregion von Koblenz bis Bremm ein. So durfte in der Riege der Regentinnen auch die weingöttliche Vertretung in Form zweier trinkfester Bacchus-Doubles nebst Jünger nicht fehlen, die als Unterstützung ihrer Majestäten zusätzlich Hatzenport und Bruttig-Fankel repräsentierten.

i Mit einem Festumzug unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins Löf wurden die Weinmajestäten zum Festplatz begleitet. Thomas Esser

Nach dem offiziellen Empfang mit einem Musikständchen und einem Begrüßungstrunk bei der künftigen Weinregentin, ging es dann mit musikalischer Begleitung zurück zum Festplatz, wo der Tross von erwartungsfreudigen Weinfreunden mit viel Beifall empfangen wurde. Im Anschluss an die Begrüßungsworte der Politprominenz und die Vorstellung der Gastmajestäten kam die Krönung – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Anna Zenz, die amtierende Moselweinkönigin aus Ediger-Eller, stattete die neue Moselkerner Weinregentin Kim I. mit der heimischen Weinkrone aus.

i In Moselkern startete das diesjährige Weinfest mit der Krönungszeremonie der neuen Weinkönigin Kim I., die von der amtierenden Moselweinkönigin Anna vorgenommen wurde. Thomas Esser

Dafür hagelte es Applaus aus den Reihen der begeisterten Weinfreunden, woraufhin Kim I. ihre Antrittsrede hielt und damit das Fest eröffnete. Die neue Weinkönigin mischte sich nach dem offiziellen Teil zusammen mit den Gastmajestäten unter das weinfröhliche Volk und ließ sich den Kerer „Mosel“ gerne und an drei Festtagen auch ausführlich munden.