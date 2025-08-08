Rhein und Mosel bieten großes Potenzial für die Energiewende: Es geht um Flusswärmegewinnung. Darauf setzt auch die Verbandsgemeinde Zell beim Neubau des Erlebnisbades.

Alle Kommunen, die Schwimmbäder betreiben, kennen das Problem: Die Energie ist ein riesiger Kostenfaktor. Ein Hallenbad verbraucht im Durchschnitt so viel Energie wie 100 Einfamilienhäuser. Die größten Kostentreiber sind die Heizung, Lüftung und Pumpen für die Wasseraufbereitung. Beim Neubau des Freizeitbades in Zell kommt deshalb eine Technik zum Einsatz, die relativ neu ist – und bei der das Moselwasser eine wichtige Rolle spielt.

i Die Wasseraufbereitung und Wassererwärmung sind in Schwimmbädern ein großer Kostenfaktor, damit das Vergnügen der Badbesucher ungetrübt bleibt. Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Bislang wird die Wärme aus Flüssen in Deutschland selten energetisch genutzt. Dabei hat die Flusswärmegewinnung (Flusswasserthermie) großes Potenzial. Eine Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft ergab beispielsweise, dass die Flüsse in Bayern genug Wärme liefern könnten, um den Heizbedarf des gesamten Bundeslandes zu decken. Das Potenzial liegt bei jährlich 340 Terawattstunden. Und die Gewässer würden durch die vorübergehende Entnahme von Wasser sogar ökologisch profitieren. Denn nach der energetischen Nutzung kehrt es gekühlt in den Fluss zurück.

i Es geht voran auf der Schwimmbadbaustelle nahe des Moselufers. Birgit Pielen

Die Flusswasserthermie, die auch beim neuen Erlebnisbad in Zell zum Einsatz kommt, funktioniert nach dem Wärmepumpenprinzip. Die Besonderheit ist, dass Flusswasser entnommen und einem Wärmetauscher in der Heizzentrale des Bades zugeführt wird. Um das Flusswasser entnehmen zu können, wird an der Mosel in Ufernähe ein „Entnahmebauwerk“ errichtet. Aus dem entnommenen Wasser wird mittels Wärmetauscher und Wärmepumpe Wärmeenergie gewonnen. Mit der Wärmeenergie wird unter anderem das Wasser der Schwimmbecken erwärmt und die Heizung des Bades betrieben. Im Jahresdurchschnitt sollen mit 1 kWh elektrischer Energie etwa 4,5 kWh Heizwärme erzeugt werden.

Die wirtschaftlichste Variante

Die Verbandsgemeinde Zell teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Die Technik hat sich in einer Vergleichsberechnung als die deutlich wirtschaftlichste Variante herausgestellt. In diesen Vergleich waren unter anderem auch Luft-Wärmepumpen- sowie Geothermie-Wärmepumpenlösungen einbezogen.“ Der elektrische Strom für die Wärmepumpe wird übrigens zum größten Teil von einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Bades kommen.

i Mehrere Schilder weisen den Weg zur Großbaustelle Zeller Schwimmbad. Birgit Pielen

Ist die Wasserentnahme aus der Mosel auch in Zeiten, in denen es aufgrund langer Dürreperioden zu Niedrigwasser kommen kann, unproblematisch? Fest steht: Das entnommene Wasser – in der Spitze stündlich ca. 250 Kubikmeter – wird nicht chemisch behandelt und leicht abgekühlt zurückgeführt. Experten gehen davon aus, dass dies kaum Einfluss auf das ökologische Gleichgewicht hat – im Gegenteil, könnte es in Zeiten steigender Wassertemperaturen sogar vorteilhaft sein. Im Übrigen bleibt der Wasserstand der Mosel wegen der Schleusen immer relativ konstant, sodass ein bestimmtes Niveau – anders als am Rhein – selbst bei Trockenperioden gehalten werden kann.

i Die Flusswasserthermie, die auch beim neuen Erlebnisbad in Zell zum Einsatz kommen wird, funktioniert nach dem Wärmepumpenprinzip. Birgit Pielen

In Deutschland sind mehrere Flusswärmepumpen in Betrieb. In Mannheim beispielsweise versorgt eine solche Anlage 3500 Haushalte mit Fernwärme aus dem Rhein – ein Pilotprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. In Köln entsteht bis 2027/28 die größte Flusswärmepumpe Europas – mit einer Kapazität für 50.000 Haushalte. Das Rheinwasser wird laut dem Unternehmen Rheinenergie durch die Pumpe im Schnitt um 0,4 Grad kühler. In Jena (Thüringen) setzen die Stadtwerke auf die Saale und wollen langfristig bis zur Hälfte des Fernwärmebedarfs durch Flusswärme decken. 40.000 Haushalte sollen dort mit grüner Energie versorgt werden.

i In Köln entsteht aktuell bis 2027/28 die größte Flusswärmepumpe Europas. Thomas Banneyer. picture alliance/dpa

In Zell sind unterdessen die Abbrucharbeiten des alten Freizeitbades abgeschlossen, und die Rohbauarbeiten für das neue Schwimmbad haben begonnen. Unter anderem wurden bereits die Betonarbeiten für das Kinderbecken und das Lehrschwimmbecken gemacht, Bodenverbesserungsarbeiten für das Außenbecken sind abgeschlossen. Laut Verbandsgemeinde Zell liegen die Arbeiten im Zeitplan. Wenn es so weitergeht, könnte das neue Schwimmbad im Mai 2027 in Betrieb genommen werden. „Aufgrund der komplexen Aufgabenstellung kann sich der Bauzeitenplan allerdings noch ändern“, heißt es bei der Verbandsgemeinde.