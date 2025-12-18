Bereicherung für alle als Ziel Moselufer Zell: Es dauert länger und wird viel teurer Winfried Simon 18.12.2025, 12:00 Uhr

i Zurzeit werden am Zeller Moselufer Leitungen verlegt, und der Rad- und Gehweg wird hergerichtet. Winfried Simon. RZ

Im April nächsten Jahres wird es zehn Jahre her sein, dass die Moselstadt Zell einen Planungsentwurf zur Attraktivierung des Moselufers zum Sieger eines entsprechenden Wettbewerbs kürte. Im Plangebiet bewegt sich mittlerweile erkennbar viel.

Es ist eines der größten und teuersten Bauprojekte der Stadt Zell in den vergangenen Jahrzehnten: Die Neugestaltung des Moselvorgeländes, also von der Fußgängerbrücke bis zum neuen Spielplatz Corray, ist in Arbeit. Bis zur endgültigen Fertigstellung des Projekts, das die Stadt touristisch aufwerten soll, wird es aber voraussichtlich noch bis Anfang 2027 dauern.







Artikel teilen

Artikel teilen