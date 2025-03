Moselkrampen lädt zum Pfarrfest ein

Unter dem Motto: „Viele Dörfer, eine Pfarrei: Alle in einem Boot“ lädt die katholische Pfarrei Moselkrampen am Sonntag, 16. März, zu einem großen Pfarrfest auf dem Schiff Riverdream in Briedern ein. Das Pfarrfest beginnt mit einem Pontifikalamt mit dem emeritierten Trierer Weihbischof Franz-Josef Gebert um 10.30 Uhr.

Heimische Chöre singen

Anschließend stehen ein gemeinsamer Frühschoppen und ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm. Ab 14 Uhr wird die Kaffeetafel eröffnet sein, dabei gibt es von 15 bis 17 Uhr auch musikalische Unterhaltung durch einige der heimischen Chöre. Die Kinder und Jugendlichen erwartet zudem ein buntes Kinderprogramm. Um 17 Uhr startet eine große Verlosung mit attraktiven Preisen.

Zur Pfarrei Moselkrampen gehören die Kirchen in Briedern, Beilstein, Bruttig, Fankel, Ernst, Valwig, Valwigerberg, Ellenz, Poltersdorf, Mesenich, Senheim. Senhals, Ediger, Nehren, Eller und Bremm.