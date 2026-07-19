Auftakt mit Festumzug Moselkern genießt sein 70. Weinfest mit vollen Gläsern Thomas Esser 19.07.2026, 16:00 Uhr

i Zusammen mit Gebietsweinkönigin Teresa Oster (Mitte, beige Hose) war es Moselkerns Weinregentin Kim Mayer (links daneben) vorbehalten, das Weinfest in Moselkern zu eröffnen. Thomas Esser

Zum runden Geburtstag des Weinfestes in Moselkern gab es in dem Ort ein wahres Schaulaufen der Weinmajestäten aus der Region. Auch am Montag wird noch weiter gefeiert.

Im zweiten Amtsjahr der amtierenden Weinkönigin Kim Mayer feiert Moselkern zum 70. Mal sein beliebtes Weinfest. Für das ist der Winzerort, der als einziger auch den Heimatfluss in seinem Namen führt, durch seine imposante Lage zwischen Elz und Mosel sowie durch seine wohlschmeckenden Weine nach wie vor ein beliebter Anlaufpunkt für heimische wie auswärtige Besucher.







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