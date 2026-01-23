Neuer Betreiber gefunden
Moselimbiss Pommern öffnet wieder
Lange verhüllt, jetzt wieder ausgepackt: Der Moselimbiss Pommern öffnet demnächst wieder.
Ulrike Platten-Wirtz

Der legendäre Moselimbiss in Pommern hat einen neuen Betreiber. Ab März sollen hier wieder Pommes und Bratwürste über die Theke gehen. 

Lesezeit 1 Minute
Seit rund einem Jahr ist der Imbiss am Pommerner Moselufer schon verwaist. Doch jetzt ist die graue Plastikplane, mit der der Wagen verhüllt war, verschwunden. Heißt das, dass es einen neuen Betreiber gibt? „Ja, der Gemeinderat hat sich für einen Bewerber entschieden und den Platz neu verpachtet“, bestätigt Pommerns Ortsbürgermeisterin Hildegard Moritz.

