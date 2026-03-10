Endlich gibt’s Bratwurst Moselimbiss in Pommern wird trotz Baustelle eröffnet Ulrike Platten-Wirtz 10.03.2026, 16:07 Uhr

i Gut erreichbar ist anders. Doch trotz Baustelle kann man ab nächsten Dienstag am Moselimbiss in Pommern schon Bratwurst und Pommes essen. Ulrike Platten-Wirtz

Obwohl die Straßendecke entlang der B49 in Pommern noch aufgerissen und die Zufahrt zum Parkplatz versperrt ist, eröffnet der Moselimbiss am kommenden Dienstag unter neuer Führung. So gelangen Kunden an die Wurstbude.

Die Fahrbahn ist aufgerissen, die Verkehrsführung über Ampelbetrieb geregelt. Auf der B49 bei Pommern sieht es noch chaotisch aus. Dennoch wird der Imbiss am Moselufer am kommenden Dienstag, 17. März, eröffnet. Der Parkplatz in direkter Nachbarschaft kann derzeit von Kunden zwar noch nicht angefahren werden.







