Route von Saarburg bis Koblenz Moselhöhenradweg stößt bei Winzern auf Kritik 13.11.2025, 12:00 Uhr

i Mit zahlreichen Kommunen plant die Mosellandtouristik einen Panorama-Höhenradweg zwischen Saarburg und Koblenz. Er wird für sportliche Radfahrer konzipiert. Christopher Arnoldi

Der neue Moselhöhenradweg soll von Saarburg bis Koblenz führen, doch nicht alle sind begeistert davon. Winzer aus Pünderich und Senheim melden Bedenken an wegen der Passage über den Marienburgsattel.

Die Mosellandtouristik hat ein Großprojekt in Angriff genommen, das ab 2027 in die konkrete Umsetzung gehen und im Jahr 2030 fertig sein soll. Ein neuer Panoramaradweg soll über die Höhenlagen des Moseltals von Saarburg bis Koblenz führen – über eine zusammenhängende, 350 Kilometer lange Radroute.







