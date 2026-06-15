10 Jahre „Esch macht Ernst“
Moselaner und Eifler feiern ihr gemeinsames Weinfest
Die gastgebenden Weinmajestäten aus Kaisersesch (links) und Ernst (mitte) sowie Moselweinprinzessin Annalena (rechts) konnten si
Die gastgebenden Weinmajestäten aus Kaisersesch (links) und Ernst (mitte) sowie Moselweinprinzessin Annalena (rechts) konnten sich mit den Besuchern über ein tolles Weinfest freuen.
Thomas Esser

Die Kaisersescher und Ernster feiern nun schon zum zehnten Mal ihr gemeinsames Weinfest „Esch macht Ernst“. Das Weindorf im Kaisersescher Ortskern lockte wieder zahlreiche Besucher und Weinliebhaber an. So verliefen die Feierlichkeiten.

Lesezeit 1 Minute
Dass die weinfröhliche Verbindung Mosel mit Eifel weiterhin himmlische Unterstützung erfährt, darin waren sich Wettergott Petrus und Weingott Bacchus auch heuer einig. Denn auch zum 10. Jubiläum des Vorzeigespektakels “Esch macht Ernst” zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren