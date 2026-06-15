Die Kaisersescher und Ernster feiern nun schon zum zehnten Mal ihr gemeinsames Weinfest „Esch macht Ernst“. Das Weindorf im Kaisersescher Ortskern lockte wieder zahlreiche Besucher und Weinliebhaber an. So verliefen die Feierlichkeiten.
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Dass die weinfröhliche Verbindung Mosel mit Eifel weiterhin himmlische Unterstützung erfährt, darin waren sich Wettergott Petrus und Weingott Bacchus auch heuer einig. Denn auch zum 10. Jubiläum des Vorzeigespektakels “Esch macht Ernst” zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.