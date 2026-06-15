10 Jahre „Esch macht Ernst“ Moselaner und Eifler feiern ihr gemeinsames Weinfest Thomas Esser 15.06.2026, 12:00 Uhr

i Die gastgebenden Weinmajestäten aus Kaisersesch (links) und Ernst (mitte) sowie Moselweinprinzessin Annalena (rechts) konnten sich mit den Besuchern über ein tolles Weinfest freuen. Thomas Esser

Die Kaisersescher und Ernster feiern nun schon zum zehnten Mal ihr gemeinsames Weinfest „Esch macht Ernst“. Das Weindorf im Kaisersescher Ortskern lockte wieder zahlreiche Besucher und Weinliebhaber an. So verliefen die Feierlichkeiten.

Dass die weinfröhliche Verbindung Mosel mit Eifel weiterhin himmlische Unterstützung erfährt, darin waren sich Wettergott Petrus und Weingott Bacchus auch heuer einig. Denn auch zum 10. Jubiläum des Vorzeigespektakels “Esch macht Ernst” zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.







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