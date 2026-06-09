Pionierarbeit Moselaner entwickelt neue KI-Software Ursula Bartz 09.06.2026, 06:00 Uhr

Ein IT-Unternehmer von der Mosel hat eine Künstliche Intelligenz erschaffen, die historisches Wissen auf modernste Weise vermittelt: ein Projekt, das noch viel größere Wellen schlagen könnte.

„Wie cool wäre es, wenn ich mit der Künstlichen Intelligenz über das Buch meines Opas reden könnte!“ Dieser Gedanke hat Thomas Immich nicht losgelassen. Schließlich hat der gebürtige Enkircher, der heute mehrere IT-Firmen in Saarbrücken leitet, schon so vieles entwickelt – warum also nicht auch das?







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