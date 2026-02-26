Weinbau an der Mosel Moselaner bangen um berühmte Wein-Namen 26.02.2026, 12:00 Uhr

i Sollte es keine Einigung zwischen den Gemeinden geben, müssten manche Winzer ihren Wein in „Dhroner Goldtröpfchen“ umbenennen. Foto: TV/Patrick Bujung

Heißt es bald Dhroner (statt Piesporter) Goldtröpfchen, Maring-Noviander (statt Brauneberger) Juffer und Rachtiger Himmelreich? Irrsinn? Weit gefehlt!

Liebe Weinfreunde, würden Sie bei einer Maring-Noviander Juffer zugreifen? Unter diesem Namen könnten sich wohl wenige Menschen an der Mosel, geschweige denn darüber hinaus, etwas vorstellen. Und doch könnte es sie bald geben, die Maring-Noviander Juffer – neben der Brauneberger Juffer.







