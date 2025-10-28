Weihnachten an der Mosel
Mosel-Wein-Nachts-Markt wird dieses Jahr noch schöner
Auch draußen soll der Mosel-Wein-Nachts-Markt bald noch schmucker sein. 2024 hat zum ersten Mal der 25 Meter hohe Weihnachtsbaum am Hotel Moselschlösschen geleuchtet.
TV/Gernot Weyrich

Der unterirdische Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach hat erstmals die Marke von 100.000 Besuchern geknackt. Investieren will die Stadt nun weiter in die Optik und die Sicherheit.

Traben-Trarbach. In exakt einem Monat funkelt es wieder in den sonst dämmrigen Kellern Traben-Trarbachs: Dann steigen an den Wochenenden Tausende Besucher die Treppen hinab in die romantische Weihnachtswelt, schnuppern und kosten Delikatessen aus Frankreich und Italien, schlürfen heimischen (Glüh-)Wein und erfreuen sich an schönen Dekorationsideen fürs Fest.

