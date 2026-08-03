Spätestens seit der Corona-Pandemie haben viele Deutsche den Urlaub hierzulande (wieder-)entdeckt. Ferien daheim boomt. Neue Rekorde in puncto Übernachtungen und Gäste haben jetzt Eifel und Mosel aufgestellt.
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Urlaub in heimischen Landen boomt: Wie das Statistische Landesamt mitteilt, sind in Rheinland-Pfalz jetzt Rekorde gebrochen worden. Das betrifft sowohl die Zahl der Gäste als auch die der Übernachtungen. „Beide stellen neue Höchststände für den Zeitraum von Januar bis Mai 2026 dar“, sagt das Statistische Landesamt.