„Unbefriedigende Situation“ Mosel-Ort Wintrich kämpft um Busanbindung Hans-Peter Linz 16.12.2025, 06:00 Uhr

i Wegen Bauarbeiten ist Wintrich am Nachmittag vom Busnetz abgeschnitten. (Symbolfoto) dpa/Jan Woitas

Nach wie vor fährt am Nachmittag kein Bus nach Wintrich. Der Grund: Es findet sich niemand, der den Winterdienst einer Umleitung übernimmt. Was sagen die Beteiligten?

Wintrich. Im Winter tanzt Wintrich am Nachmittag aus dem Rheinland-Pfalz-Takt heraus: Im Gegensatz zu vielen anderen Moselorten, die durch die Neuregelung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Rheinland-Pfalz an allen Tagen der Woche in einer noch engeren Taktung als zuvor erreichbar sind, kommt nach dem letzten Schulbus am Mittag kein weiterer Bus mehr in den Ort.







Artikel teilen

Artikel teilen