Es war ein Finanzdesaster im vergangenen Jahr: Vier Kommunen hatten kurzfristig 110.000 Euro gezahlt, um eine Insolvenz des Mosel Musikfestivals abzuwenden. Wie weit ist die Aufarbeitung?
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Das Mosel Musikfestival 2026 ist mit dem großen Verdi-Requiem im Trierer Dom zu Ende gegangen und blickt auf eine Spielzeit mit etwa 10.000 Besuchern zurück. Zu den 50 Konzert- und Publikumsformaten zwischen Schengen und Winningen kamen zwar 4.000 Gäste weniger als im Jubiläumsjahr 2025, aber etwa genauso viele wie 2024.