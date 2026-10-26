Offene Fragen Mosel Musikfestival 2025 war ein Finanzdesaster 26.10.2026, 08:00 Uhr

i 2025 war Haydns „Schöpfung“ in der früheren Pauluskirche eines der Konzert-Highlights des Mosel Musikfestivals. Finanziell sah es bei dem Veranstalter nicht so rosig aus. (Archivfoto) Dirk Tenbrock/DT

Es war ein Finanzdesaster im vergangenen Jahr: Vier Kommunen hatten kurzfristig 110.000 Euro gezahlt, um eine Insolvenz des Mosel Musikfestivals abzuwenden. Wie weit ist die Aufarbeitung?

Das Mosel Musikfestival 2026 ist mit dem großen Verdi-Requiem im Trierer Dom zu Ende gegangen und blickt auf eine Spielzeit mit etwa 10.000 Besuchern zurück. Zu den 50 Konzert- und Publikumsformaten zwischen Schengen und Winningen kamen zwar 4.000 Gäste weniger als im Jubiläumsjahr 2025, aber etwa genauso viele wie 2024.







Artikel teilen

Artikel teilen