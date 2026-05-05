Verzweifelte Käufer Mosel-Luxusprojekt: Weitere Tochterfirma ist insolvent Ursula Bartz 05.05.2026, 06:00 Uhr

i Das ehemalige Hofgut in Merzkirchen-Südlingen bleibt vorerst eine Baustelle, die Firma ist insolvent. TV/Christian Moeris

Mit dem Bau der Moselresidenz in Traben-Trarbach hat ein Bauunternehmen aus Lauterecken bereits Schiffbruch erlitten. Jetzt ist eine weitere Tochterfirma insolvent: mit einem Projekt im Saargau.

Traben-Trarbach/Merzkirchen. Es sind zwei Wohnprojekte, die das gleiche Schicksal teilen – und ratlose Käufer zurücklassen, die seit Jahren darauf warten, in ihr neues Zuhause einziehen zu können. In Traben-Trarbach ist die „Moselresidenz“ betroffen: Drei Gebäude mit gehobenen Eigentumswohnungen, die am Moselufer in Wolf entstehen sollten.







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