Zählung in Valwig und Klotten Mosel ist sehr reich an Tier- und Pflanzenarten Thomas Brost 29.07.2026, 11:00 Uhr

i Der Rote Scheckenfalter flatterte den Naturwissenschaftlern bei der Exkursion im unteren Moseltal oft über den Weg. Carsten Renker

Eine ungewöhnliche Zählung ist an der Mosel vonstattengegangen: 30 Naturkundler aus dem Raum Mainz und dem Rheinland haben für einen ganzen Tag Fauna und Flora an der unteren Mosel in den Blick genommen. Sie machten erstaunliche Entdeckungen.

„BioBlitz“ – so nennen Artenkenner aus dem Raum Mainz eine Exkursion in einen Landstrich, um den Zustand der Artenvielfalt zu ergründen. In diesem Jahr war das Moseltal das Ziel der Naturwissenschaftler – sie hatten sich den Bereich zwischen Valwig und Klotten vorgenommen.







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