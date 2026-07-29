Eine ungewöhnliche Zählung ist an der Mosel vonstattengegangen: 30 Naturkundler aus dem Raum Mainz und dem Rheinland haben für einen ganzen Tag Fauna und Flora an der unteren Mosel in den Blick genommen. Sie machten erstaunliche Entdeckungen.
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„BioBlitz“ – so nennen Artenkenner aus dem Raum Mainz eine Exkursion in einen Landstrich, um den Zustand der Artenvielfalt zu ergründen. In diesem Jahr war das Moseltal das Ziel der Naturwissenschaftler – sie hatten sich den Bereich zwischen Valwig und Klotten vorgenommen.