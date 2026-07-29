Zählung in Valwig und Klotten
Mosel ist sehr reich an Tier- und Pflanzenarten
Der Rote Scheckenfalter flatterte den Naturwissenschaftlern bei der Exkursion im unteren Moseltal oft über den Weg.
Der Rote Scheckenfalter flatterte den Naturwissenschaftlern bei der Exkursion im unteren Moseltal oft über den Weg.
Carsten Renker

Eine ungewöhnliche Zählung ist an der Mosel vonstattengegangen: 30 Naturkundler aus dem Raum Mainz und dem Rheinland haben für einen ganzen Tag Fauna und Flora an der unteren Mosel in den Blick genommen. Sie machten erstaunliche Entdeckungen.

Lesezeit 4 Minuten
„BioBlitz“ – so nennen Artenkenner aus dem Raum Mainz eine Exkursion in einen Landstrich, um den Zustand der Artenvielfalt zu ergründen. In diesem Jahr war das Moseltal das Ziel der Naturwissenschaftler – sie hatten sich den Bereich zwischen Valwig und Klotten vorgenommen.
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