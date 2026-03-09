Auch Moselradweg kann glänzen
Mosel ist bei Radfahrern beliebt – und landet in Top 10
Die Radregion Saar-Mosel kann sich behaupten: Hier machen besonders viele Radfahrer gerne Urlaub.
Inge Faust

Andere müssen für ausgezeichnete Radwege weit reisen, wer an der Mosel wohnt, hat Glück: Denn die Saar-Mosel-Region bleibt unter den beliebtesten Radregionen Deutschlands. Und auch der Mosel-Radweg kann punkten: Er belegt einen noch höheren Platz.

Lesezeit 2 Minuten
Weingüter, Burgen und Fachwerk gibt es entlang der Mosel en masse, und unter anderem sind das sicher Gründe, weshalb die Region für Radfahrern so charmant ist. Jedenfalls lässt sich nicht abstreiten, dass die Saar-Mosel-Region beliebt ist: Sie ist eine der zehn beliebtesten Radregionen in Deutschland – in Rheinland-Pfalz hat sie damit ein Alleinstellungsmerkmal.

