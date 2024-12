Pegel bei Zeltingen und Cochem Mosel erreicht kleinen Höchststand zu Weihnachten 26.12.2024, 10:07 Uhr

i Ein Schild warnt vor Hochwasser (Symbolbild). Pia Bayer. picture alliance/dpa

Ein großes Weihnachtshochwasser blieb den Menschen an der Mosel anno 2024 erspart, vereinzelt kam es zu überfluteten Straßen und Wegen. Ab Heiligabend fielen die bis dato steigenden Pegelstände wieder, hieß es von der Hochwasserzentrale des Landes.

Es war ein für Moselverhältnisse ein eher unspektakuläres Weihnachtshochwasser: Pünktlich zu Heiligabend erreichten die Pegelstände in der Region um Cochem und Zell ihre Höchststände. An der Station Zeltingen wurden gegen 11 Uhr am Dienstagvormittag rund 6,8 Meter gemessen, an der Messstation Cochem waren es am späten Dienstagnachmittag gut 5,5 Meter.

