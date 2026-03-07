Tipps zur Fastenzeit Mosel: Diese alkoholfreien Trend-Getränke gibt es 07.03.2026, 06:00 Uhr

i Christian Kloss aus Winningen an der Mosel macht Furore mit seinem „Sparkling Coffee“. Hat aber auch verschiedene Sorten Sparkling Teas im Angebot. TV/Verona Kerl

Ob Aperitif, Wein oder Digestif: Das Angebot an alkoholfreien Alternativen wächst. Unter den neuesten Trends gibt es viel zu entdecken. Etwa Sparkling Coffee, prickelnder Tee oder Glühwein.

Paris/Mosel. Die Flüssigkeit schäumt und perlt dunkel ins Glas. Aromen von geröstetem Kaffee steigen in die Nase. Auf der Zunge tanzen Kohlensäure, leichte Bitter-und Karamellnoten, gepaart mit einer angenehmen Süße. Was ist das? Und wer hat’s erfunden?







Artikel teilen

Artikel teilen