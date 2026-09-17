Urlaubsdomizil in Heidenburg
Mosel-Campingplatz für 1,4 Millionen Euro zu verkaufen
Der Campingplatz Moselhöhe in Heidenburg ist seit Jahren ein beliebtes Ziel für Campingurlauber. Nun soll er verkauft werden.
Der Campingplatz Moselhöhe in Heidenburg ist seit Jahren ein beliebtes Ziel für Campingurlauber. Nun soll er verkauft werden.
TV/Monika Traut-Bonato

Seit mehr als 16 Jahren führen Erik und Monique van Dijk die Anlage in Heidenburg. Nun steht sie zum Verkauf. Warum sich das niederländische Betreiberpaar von seinem Lebenswerk trennen will und was den künftigen Eigentümer erwartet.

Lesezeit 4 Minuten
Hoch über der Mosel, auf einer Anhöhe im Hunsrück, liegt der Campingplatz Moselhöhe in Heidenburg. Rund 35.000 Quadratmeter groß, naturnah angelegt und mit 104 Stellplätzen ausgestattet, ist er seit Jahren ein beliebtes Ziel für Campingurlauber. Die meisten Gäste kommen aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien.
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