Er soll gedroht haben, bei einer Feier seine ehemalige Partnerin und deren Familienangehörige zu töten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann aus Enkirch erhoben.
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Es sollte eine fröhliche Geburtstagsfeier werden. Doch ein Mann, der der Familie einst nahestand, machte ihr einen Strich durch die Rechnung – und wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Denn die Worte, die er wählte, scheinen eindeutig gewesen zu sein: Er wolle sie und weitere Familienangehörige an diesem Abend töten