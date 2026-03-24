Verdächtiger aus der Region Morddrohung bei Familienfeier: Anklage erhoben Ursula Bartz 24.03.2026, 18:00 Uhr

i Mit dem Foto einer Pistole (hier ein Symbolfoto) unterstrich der Tatverdächtige wohl seine Drohung. David Young/dpa/David Young

Er soll gedroht haben, bei einer Feier seine ehemalige Partnerin und deren Familienangehörige zu töten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann aus Enkirch erhoben.

Es sollte eine fröhliche Geburtstagsfeier werden. Doch ein Mann, der der Familie einst nahestand, machte ihr einen Strich durch die Rechnung – und wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Denn die Worte, die er wählte, scheinen eindeutig gewesen zu sein: Er wolle sie und weitere Familienangehörige an diesem Abend töten







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