Route leicht angepasst Morbacher Fastnachtszug fährt unverändert Christoph Strouvelle 04.02.2026, 06:00 Uhr

i So feierten die Fastnachter 2024 in Morbach – doch wie zieht der Zug in diesem Jahr durch die Straßen? Strouvelle Christoph

Trotz entgegengesetzter Ankündigungen in sozialen Medien fährt der Morbacher Rosenmontagszug auf seiner gewohnten Strecke. Neu ist die After-Zug-Party in der Baldenauhalle.

Morbach. Es war so schön gedacht: Der Karnevalszug an Rosenmontag in Morbach sollte sich in diesem Jahr grundlegend ändern. Statt die Bahnhofstraße ab dem Seniorenzentrum in Richtung Zentrum sollte es in diesem Jahr andersherum gehen. Der Start sollte in die Bahnhofstraße und in die Breitwiese verlegt werden und dann ab dem Treffpunkt der beiden Straßen den weiteren Verlauf der Bahnhofstraße hinauf gehen.







Artikel teilen

Artikel teilen