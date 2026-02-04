Route leicht angepasst
Morbacher Fastnachtszug fährt unverändert
So feierten die Fastnachter 2024 in Morbach – doch wie zieht der Zug in diesem Jahr durch die Straßen?
Strouvelle Christoph

Trotz entgegengesetzter Ankündigungen in sozialen Medien fährt der Morbacher Rosenmontagszug auf seiner gewohnten Strecke. Neu ist die After-Zug-Party in der Baldenauhalle.

Lesezeit 2 Minuten
Morbach. Es war so schön gedacht: Der Karnevalszug an Rosenmontag in Morbach sollte sich in diesem Jahr grundlegend ändern. Statt die Bahnhofstraße ab dem Seniorenzentrum in Richtung Zentrum sollte es in diesem Jahr andersherum gehen. Der Start sollte in die Bahnhofstraße und in die Breitwiese verlegt werden und dann ab dem Treffpunkt der beiden Straßen den weiteren Verlauf der Bahnhofstraße hinauf gehen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren