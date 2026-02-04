Trotz entgegengesetzter Ankündigungen in sozialen Medien fährt der Morbacher Rosenmontagszug auf seiner gewohnten Strecke. Neu ist die After-Zug-Party in der Baldenauhalle.
Morbach. Es war so schön gedacht: Der Karnevalszug an Rosenmontag in Morbach sollte sich in diesem Jahr grundlegend ändern. Statt die Bahnhofstraße ab dem Seniorenzentrum in Richtung Zentrum sollte es in diesem Jahr andersherum gehen. Der Start sollte in die Bahnhofstraße und in die Breitwiese verlegt werden und dann ab dem Treffpunkt der beiden Straßen den weiteren Verlauf der Bahnhofstraße hinauf gehen.