Kommunen arbeiten zusammen Morbach: Wie viele Straßen haben wir eigentlich? Christoph Strouvelle 28.10.2025, 06:00 Uhr

i In welchem Zustand sind die Gemeindestraßen, wie hier die Raiffeisenstraße in Morbach? Mehrere Kommunen arbeiten zusammen, um eine Übersicht zu bekommen. Christoph Strouvelle

Wenn jemand stürzt, kann es sein, dass die Kommune haften muss. Das ist einer der Gründe, warum Morbach in einem Gemeinschaftsprojekt Straßen, Wege und deren Zustand erfassen will.

Morbach/Traben-Trarbach/Bernkastel-Kues/Wittlich-Land. In welchem Zustand sind unsere Straßen und wie viele haben wir überhaupt? Das sind Fragen, die nicht in jeder Kommune sofort zu beantworten sind. Dabei sind gerade Zustandsbeschreibungen wichtig. Denn Gemeinden haben eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht.







Artikel teilen

Artikel teilen