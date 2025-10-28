Wenn jemand stürzt, kann es sein, dass die Kommune haften muss. Das ist einer der Gründe, warum Morbach in einem Gemeinschaftsprojekt Straßen, Wege und deren Zustand erfassen will.
Lesezeit 2 Minuten
Morbach/Traben-Trarbach/Bernkastel-Kues/Wittlich-Land. In welchem Zustand sind unsere Straßen und wie viele haben wir überhaupt? Das sind Fragen, die nicht in jeder Kommune sofort zu beantworten sind. Dabei sind gerade Zustandsbeschreibungen wichtig. Denn Gemeinden haben eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht.