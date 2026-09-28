Medizinische Versorgung Morbach: Hausarzt Guy Roger Neis wechselt ins MVZ Hans-Peter Linz 28.09.2026, 15:00 Uhr

i Das MVZ in Morbach ist auf modernstem Stand eingerichtet. TV/Hans-Peter Linz

Nach der Schließung seiner Praxis bleibt der Mediziner Guy Roger Neis den Patienten in der Region erhalten. Ab dem 1. Oktober verstärkt er das Team des Medizinischen Versorgungszentrums Morbach.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Morbach, das Anfang des Jahres eröffnet wurde, erhält Verstärkung. Guy Roger Neis wird ab dem 1. Oktober 2026 im MVZ Morbach tätig sein. Auch nach der Schließung seiner eigenen Praxis am 31. August bleibt er damit hausärztlich aktiv und bringt seine langjährige Erfahrung weiterhin in die medizinische Versorgung der Menschen in der Region ein.







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