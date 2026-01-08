Hunsrück und Eifel grollen Mörsdorf hat die meisten Erdbeben in ganz Deutschland Annika Wilhelm 08.01.2026, 08:05 Uhr

i Im Hunsrück, genau genommen in Mörsdorf, bebt die Erde besonders häufig. Oliver Berg. picture alliance / dpa

Nirgendwo in Deutschland bebt die Erde häufiger als im Hunsrück. Mörsdorf liegt ungeschlagen auf Platz 1, dicht gefolgt von einem weiteren Ort in der Region.

Der Hunsrückort Mörsdorf zählt inzwischen als erdbebenreichster Ort in ganz Deutschland. Erst vor wenigen Tagen, am 2. Januar um 0.46 Uhr, gab es in diesem Bereich ein weiteres Beben der Magnitude 1,4, wie der Erdbebendienst Südwest feststellte. Diesmal gab es zwar keine spürbare Erschütterung, aber vereinzelt, etwa in Mastershausen, nahmen Anwohner ein leichtes Grollen wahr.







