Seit 75 Jahren in Cochem Modehaus Endlich zieht Generationen von Frauen an Ulrike Platten-Wirtz 04.11.2026, 10:00 Uhr

i Gaby Endlich (rechts) und Mitarbeiterin Renate Benz macht es Spaß, Kundinnen in Sachen Mode zu beraten. Ulrike Platten-Wirtz

Der Begriff Uschikleid ist in Cochem manch einem noch ein Begriff. In Cond wurden die Kleider bis um 1970 gefertigt. Verkauft wurden sie im Modehaus Endlich, das es seit 75 Jahren gibt. Wie hat sich die Branche verändert?

Die legendären Modenschauen vom Modehaus Endlich sind heute noch Generationen von Frauen in bester Erinnerung. „Schon als Kind habe ich meine Oma und meiner Mutter dorthin begleitet“, erinnert sich RZ-Kollegin Birgit Pielen. Heute feiert das Modehaus sein 75-jähriges Bestehen.







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