Beim Weinfest der Mittelmosel dürfen sich Besucher auf frischen Wind an der Weinstraße freuen. Erstmals präsentieren sich dort zwei traditionsreiche Weingüter mit eigenen Ständen.
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. Das Herz des Weinfests der Mittelmosel, das in Bernkastel-Kues vom 3. bis 7. September gefeiert wird, ist traditionell die Weinstraße.Der Uferbereich am Gestade der Altstadt wird dann für den Verkehr gesperrt und rund zwei Dutzend Weinstände werden aufgestellt, an denen die Winzer der umliegenden Gemeinden und der Stadt selbst ihre Weine anbieten.