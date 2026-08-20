Anfang September
Mittelmosel: Diese Weingüter schenken erstmals aus
Die Weinstraße in Bernkastel ist das Herz des Weinfestes.
Die Weinstraße in Bernkastel ist das Herz des Weinfestes.
Ursula Bartz/TV

Beim Weinfest der Mittelmosel dürfen sich Besucher auf frischen Wind an der Weinstraße freuen. Erstmals präsentieren sich dort zwei traditionsreiche Weingüter mit eigenen Ständen.

Lesezeit 2 Minuten
. Das Herz des Weinfests der Mittelmosel, das in Bernkastel-Kues vom 3. bis 7. September gefeiert wird, ist traditionell die Weinstraße.Der Uferbereich am Gestade der Altstadt wird dann für den Verkehr gesperrt und rund zwei Dutzend Weinstände werden aufgestellt, an denen die Winzer der umliegenden Gemeinden und der Stadt selbst ihre Weine anbieten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren