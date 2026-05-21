24/7-Shop auch für Senioren
„Miteinander-Mittwoch“ im Dorfladen Ediger
Anja Kurz, Elisabeth Treis und Axel Probst wollen Senioren beim Einkaufen im Dorfladen unterstützen.
Anja Kurz, Elisabeth Treis und Axel Probst wollen Senioren beim Einkaufen im Dorfladen unterstützen.
Ulrike Platten-Wirtz

Es braucht nur eine EC-Karte, um rund um die Uhr im Dorfladen in Ediger einkaufen zu können. Doch gerade Senioren haben oft Hemmungen, das neue Konzept zu nutzen. Dafür gibt es jetzt den „Miteinander-Mittwoch“. 

Lesezeit 2 Minuten
Im Dorfladen in Ediger kann man jetzt wieder einkaufen – und zwar rund um die Uhr. Das Geschäft an der Moselstraße wurde als sogenannter 24/7-Shop mit einem breiten Angebot eröffnet.Das einzige, was es zum Einkaufen braucht, ist eine funktionierende Giro- beziehungsweise EC-Karte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren