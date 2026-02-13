Karneval in Illerich Mit Witz und Tanz feiert der IKV seine Kappensitzung 13.02.2026, 15:08 Uhr

i Der Sketch Illerich-Info, zwischen Brötchen und Radau, sorgte beim Publikum der Kappensitzung des IKV für zahlreiche Lacher. Dabei nahmen die Akteure das Dorfleben humorvoll aufs Korn. Kerstin Pauken

Ob Gardetanz, Männerballett, Sketch oder ein Kölsch-Sprachkurs: Bei der Kappensitzung in Illerich war so einiges geboten. Das waren die Highlights.

Mit einem abwechslungsreichen Programm feierte der Illericher Karnevalsverein (IKV) eine rundum gelungene Kappensitzung im gefüllten Zelt. Pünktlich um 20.11 Uhr marschierten die Funken des IKV mit dem Elferrat zu den Klängen von „Jetzt geht’s los“ auf die Bühne und brachten direkt karnevalistische Stimmung mit ins Zelt.







