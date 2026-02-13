Karneval in Illerich: Mit Witz und Tanz feiert der IKV seine Kappensitzung
Ob Gardetanz, Männerballett, Sketch oder ein Kölsch-Sprachkurs: Bei der Kappensitzung in Illerich war so einiges geboten. Das waren die Highlights.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem abwechslungsreichen Programm feierte der Illericher Karnevalsverein (IKV) eine rundum gelungene Kappensitzung im gefüllten Zelt. Pünktlich um 20.11 Uhr marschierten die Funken des IKV mit dem Elferrat zu den Klängen von „Jetzt geht’s los“ auf die Bühne und brachten direkt karnevalistische Stimmung mit ins Zelt.