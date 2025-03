Mit technischen Berufen auf Tuchfühlung gehen

Ob Ingenieur, Programmierer oder Meeresforscher. Fachkräfte in sogenannten MINT-Berufen werden gesucht. Das sind Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Doch trotz guter Aussichten auf dem Arbeitsmarkt entscheiden sich selten Frauen für eine naturwissenschaftliche Karriere. Laut Institut der Deutschen Wirtschaft sind lediglich 16 Prozent aller MINT-Beschäftigen weiblich. Um ein besseres Gleichgewicht zu schaffen, bietet der Club Soroptimist Cochem am Samstag, 5. April, Workshops für Mädchen an. Ziel ist es, Mädchen für MINT-Berufe zu begeistern.

Keine Scheu vor Naturwissenschaften

„Das Event richtet sich an Mädchen im Alter von 10 bis 20 Jahren und soll ihnen die Möglichkeit geben, in die Welt der MINT-Fächer einzutauchen und ihre Interessen und Fähigkeiten in diesen Bereichen zu entdecken“, erklärt Hiltrud Thiel, Präsidentin des Cochemer Serviceklubs. Den Soroptimistinnen ist es ein Anliegen, Mädchen die Scheu vor Naturwissenschaften zu nehmen.

„Viele Mädchen interessieren sich für MINT-Fächer, trauen es sich jedoch oft nicht zu, ihren beruflichen Weg in diese Richtung zu lenken“, meint Thiel. Die Workshops in Cochem-Brauheck sollen Berührungsängste abbauen und im besten Fall bei den Mädchen die Leidenschaft für die sogenannten Männerberufe wecken.

Trucks bieten Gelegenheit zum Experimentieren

Geplant sind Workshops, Vorträge, Trucks und Gespräche mit erfolgreichen Frauen mit MINT-Karriere. „Es dürfen auch Jungs zu der Veranstaltung kommen“, sagt Thiel. Am Aktionstag können die Teilnehmer beispielsweise im Meermobil mit einer VR-Brille in die Welt der Ozeane eintauchen. Das Meermobil ist ein Kleinbus, der neben Infomaterialien auch virtuelle Tauchgänge im Meer auf der Suche nach Mikroplastik ermöglicht.

Im Metall- und Elektro-Info-Truck kann eine digital gesteuerte CNS-Fräsmaschine programmiert und ein Werkstück selbst hergestellt werden. Bauen, Programmieren und Entdecken lautet ebenfalls die Devise von Makerspace aus Wittlich, einer offenen Werkstatt, die Kreativen und Tüftlern beim Umgang mit Werkzeugen und Maschinen Zugang zu Handwerk und Technik ermöglicht.

Im Roadmobil geht es um bauhandwerkliches Geschick. Der Bausimulator bietet außerdem die Möglichkeit, einen Mini-Bagger zu steuern. Mit von der Partie ist auch die Junior Uni Daun, die ihre Arbeit anhand von interaktiven Experimenten darstellt und den Mädchen zeigt, wie Biologie und Chemie unseren Alltag prägen. Die Universität Trier ist mit dem Ada Lovelace-Projekt beim Aktionstag dabei.

Studierende geben den Teilnehmern mit Experimenten Einblick in MINT-Fächer. Mit im Boot ist auch die Cochemer Realschule Plus, die den Schülern die Möglichkeit bietet, eine eigene Taschenlampe zu löten, und diese mit einem Ladekabel am Handy aufzuladen.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 5. April, 10 Uhr, bei Dax Metallform in Cochem-Brauheck. Nähere Infos unter www.ku-rz.de/girlsgo