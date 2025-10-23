Yoga in Traben-Trarbach Mit Ralf Bauer an der Mosel meditieren Ursula Bartz 23.10.2025, 06:00 Uhr

i Ralf Bauer entspannt mit Yoga – bald auch in Traben-Trarbach. TV/Ralf Bauer

Er ist aus der deutschen Filmlandschaft nicht wegzudenken, jetzt kommt Ralf Bauer für ein dreitägiges Yoga-Event nach Traben-Trarbach. Dabei können ihm die Fans ganz schön nah kommen …

Das Wort „Frauenschwarm“ kommt uns im Gespräch über Schauspieler wahrlich oft über die Lippen, doch im Fall von Ralf Bauer hat dies wohl seine Berechtigung. Erinnern wir an dieser Stelle nur kurz an die Sendung, die dem heute 59-Jährigen die Aufmerksamkeit der damals jungen Damenwelt einbrachte: die Serie „Gegen den Wind“, in der er den Windsurfer Nik spielte.







