Bereits 2016 hatte Unternehmerin und Designerin Brigitte Pappe die Idee für den Moseltweed. Dann kam Corona und das Wegbrechen einer überalterten Berufsgruppe – seitdem lagern fast 500 Meter Stoff in ihrem Keller. Doch sie hält an ihrer Vision fest.
Lesezeit 3 Minuten
Das Haus, in dem Brigitte Pappe lebt und arbeitet, verrät viel über die Designerin und Unternehmerin: Hier schreit alles nach Kreativität, das Ungewöhnliche zur Gewohnheit machen, und das nicht nur, weil das Banner zu „Kunst am Fluss“ an ihrem Balkon prangt und eine zersägte Badewanne als Gartenmobiliar fungiert.