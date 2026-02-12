Umzug in Gamlen Mit der Weiberfastnacht beginnt der Straßenkarneval Kevin Rühle 12.02.2026, 16:52 Uhr

i Karnevalsumzug am Schwerdonnerstag in Gamlen im Kreis Cochem-Zell Kevin Rühle. Kevin Ruehle

An Schwerdonnerstag schlägt das Herz der Karnevalisten im Kreis Cochem-Zell normalerweise in Brohl. Aus der ganzen Region pilgern Närrinnen und Narren seit Jahrzehnten in die 400-Seelen-Gemeinde. Doch in diesem hat es nicht geklappt.

Der Karnevalsumzug in Brohl am Schwerdonnerstag ist traditionell die größte Fastnachtsveranstaltung in Cochem-Zell. Vorbei an der Kirche St. Nikolaus ziehen die Möhnen durchs Dorf. Doch 2026 fällt die Veranstaltung aus. „Die Karnevalisten müssen sich neu orientieren“, sagt Bürgermeister Uwe Theobald.







