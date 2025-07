Mehrmals im Jahr findet in dem kleinen Hunsrückort Hesweiler ein Backtag statt. Brot, Pizza, Flammkuchen und bald auch Christstollen und Plätzchen werden für die Bürger gemeinsam hergestellt.

Eine alte Tradition haben die Bürger des kleinen 120-Einwohner-Hunsrückdorfs Hesweiler aufleben lassen. Bis Anfang der 1960er-Jahre wurde der mitten im Dorf befindliche Backes betrieben – und dann eingestellt. Nun wird in Hesweiler wieder gemeinsam gebacken. Am Rande des Dorfgemeinschaftshauses unter einer Überdachung steht ein großer Backofen. Beheizt wird er mit Buchenholz. 27 Brote können während eines Backvorgangs dort gebacken werden.

In früheren Zeiten gab es in jedem Dorf ein Backes genanntes Backhaus. Die meist wöchentlich stattfindenden Backtage waren ein wichtiges, den Zusammenhalt und die Gemeinschaft förderndes Ereignis. Beim Warten auf das fertige Brot – manchmal auch Kuchen – wurden Neuigkeiten ausgetauscht.

i Ein Teil der Brote ist fertig, andere müssen noch in den Ofen. Von links: Regina Theisen, Hildegard Wolfs, Petra Schmitz und Tanja Wilhelms-Fischer. Winfried Simon. RZ

Im vergangenen Jahr war die Premiere mit einem Fest, an dem die ganze Dorfgemeinschaft teilnahm. Inzwischen ist daraus ein regelmäßiges Backen geworden. Von Mai bis Oktober wird alle zwei Monate der Ofen angeheizt, um etwa 50 Brote zu backen.

Die Idee, einen Backes wiederzubeleben, hatte Heinz Kloster. Zusammen mit David Engel und Manfred Wilhelms ging er ans Werk. Sie kauften einen Ofenbausatz und bauten in Eigenregie die entsprechende Umrandung. Die Kosten in Höhe von 5000 Euro zahlte Heinz Kloster aus eigener Tasche. Für die Initiatoren war von Anfang wichtig: Das gemeinsame Backen kann die Dorfgemeinschaft in dem kleinen Ort, in dem es außer der Freiwilligen Feuerwehr keinen Verein gibt, stärken. Inzwischen gibt es einen eingetragenen Verein namens Backgemeinschaft Hesweiler mit 16 Mitgliedern.

Dritter Backtag des Jahres

Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Am dritten Backtag des Jahres trafen sich die Laienbäcker aus Hesweiler am Backes und im Dorfgemeinschaftshaus. Die Frauen sind vor allem für die Herstellung des Teigs zuständig. Dabei hilft aber auch Manfred Wilhelms, der die große Rührschale mit dem Rührgerät bedient.

Am Tisch, auf dem die Teige geknetet und gefaltet werden, stehen diesmal Tanja Wilhelms-Fischer, Bernadette Wilhelms und Nicole Wilhelms. Drei Brotsorten stellen sie her: Landbrot, schwäbisches Bauernbrot und Bierkrustenbrot. Je nach Geschmacksrichtung werden verschiedene Mehle verwendet, zum Beispiel Dinkelmehl oder Roggenmehl, es kann Malzbier zugesetzt werden, Körner und verschiedene Gewürze.

i In einer Stunde sind die Teiglinge knusprig braun. Winfried Simon. RZ

Ist der Teig geknetet, braucht er zunächst eine Ruhepause, dann wird er portioniert und rundgewirkt. Das heißt, der Teigling wird zu einer runden Form geformt, um eine glatte, gespannte Oberfläche zu erzeugen. Danach kommen die Teiglinge in Garkörbchen. Zugedeckt mit einem Leinentuch, muss der Teig erneut etwas ruhen. Schließlich werden die Teiglinge kreuzweise eingeschnitten und in den heißen Ofen geschoben.

Am Abend zuvor hatten Daniel Fischer, Heinz Kloster und Lennard Fischer den Ofen mit Buchenholz bereits auf bis zu 400 Grad Celsius vorgeheizt. Am nächsten Morgen beträgt die Temperatur immer noch 150 Grad und wird dann wieder mit dem Brennholz erhöht – auf nunmehr 500 Grad. Die Asche wird entfernt und der Ofen gesäubert. In der nächsten Stunde verteilt sich die Hitze gleichmäßig im Ofen. Bei dann 360 Grad kann das Brot gebacken werden. Nach rund einer Stunde können die duftenden Brotlaibe wieder mit dem Schieber ins Freie geholt werden.

i Manfred Wilhelms vor dem Regal mit fertigen Broten. Winfried Simon. RZ

Wer ein Backesbrot haben will, muss es vorher bestellen. Es kostet 5 Euro. Aber nicht nur Brot kommt aus dem Ofen. Im Mai wird im Rahmen eines Festes Pizza gebacken und im Oktober Flammkuchen. Die Backgemeinschaft plant, in diesem Jahr auch erstmals in der Adventszeit Christstollen und Plätzchen den Bürgern anzubieten.