Förderverein Calmont-Region
Mit Anna Zenz Weine vom steilsten Weinberg probieren

Die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz moderiert zusammen mit weiteren Weinmajestäten eine Weinprobe im Calmont-Forum in Bremm. Neben Weinen vom steilsten Weinberg Europas werden auch Produkte vom Weinbergpfirsich verkostet. 

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Passend zur Moselweinbergpfirsich-Blüte lädt der Förderverein Calmont-Region am Freitag, 27. März, 19 Uhr, zu einem Genussabend ins Calmont-Forum in Bremm ein. Verkostet werden Weine aus dem steilsten Weinberg Europas sowie Erzeugnisse vom Roten Weinbergpfirsich.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

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