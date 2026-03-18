Förderverein Calmont-Region Mit Anna Zenz Weine vom steilsten Weinberg probieren Ulrike Platten-Wirtz 18.03.2026, 14:00 Uhr

Die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz moderiert zusammen mit weiteren Weinmajestäten eine Weinprobe im Calmont-Forum in Bremm. Neben Weinen vom steilsten Weinberg Europas werden auch Produkte vom Weinbergpfirsich verkostet.

Passend zur Moselweinbergpfirsich-Blüte lädt der Förderverein Calmont-Region am Freitag, 27. März, 19 Uhr, zu einem Genussabend ins Calmont-Forum in Bremm ein. Verkostet werden Weine aus dem steilsten Weinberg Europas sowie Erzeugnisse vom Roten Weinbergpfirsich.







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