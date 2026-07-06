Gymnasium Traben-Trarbach
Mit Abitur und Zuversicht in die Zukunft
Sie brechen auf in einen neuen Lebensabschnitt, die Abiturienten des Gymnasiums Traben-Trarbach.
Sie brechen auf in einen neuen Lebensabschnitt, die Abiturienten des Gymnasiums Traben-Trarbach.
Kai aus dem Bruch

Mit einer feierlichen Zeugnisübergabe verabschiedete das Gymnasium Traben-Trarbach 38 Abiturienten. Ein starker Jahrgang mit vielen Bestnoten erhielt neben den Zeugnissen auch ermutigende Worte für eine Zukunft im Zeitalter der KI.

Lesezeit 2 Minuten
Mit der feierlichen Überreichung der Abiturzeugnisse verabschiedete das Gymnasium Traben-Trarbach 38 junge Menschen. Alle Prüflinge haben damit die Allgemeine Hochschulreife – manche etwas knapper als andere, aber alle verdient, merkte Schulleiter Jochen Wiedemann augenzwinkernd an.

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Kreis Cochem-ZellBildung

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