Mit einer feierlichen Zeugnisübergabe verabschiedete das Gymnasium Traben-Trarbach 38 Abiturienten. Ein starker Jahrgang mit vielen Bestnoten erhielt neben den Zeugnissen auch ermutigende Worte für eine Zukunft im Zeitalter der KI.
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Mit der feierlichen Überreichung der Abiturzeugnisse verabschiedete das Gymnasium Traben-Trarbach 38 junge Menschen. Alle Prüflinge haben damit die Allgemeine Hochschulreife – manche etwas knapper als andere, aber alle verdient, merkte Schulleiter Jochen Wiedemann augenzwinkernd an.