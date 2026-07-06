Gymnasium Traben-Trarbach Mit Abitur und Zuversicht in die Zukunft 06.07.2026, 06:00 Uhr

i Sie brechen auf in einen neuen Lebensabschnitt, die Abiturienten des Gymnasiums Traben-Trarbach. Kai aus dem Bruch

Mit einer feierlichen Zeugnisübergabe verabschiedete das Gymnasium Traben-Trarbach 38 Abiturienten. Ein starker Jahrgang mit vielen Bestnoten erhielt neben den Zeugnissen auch ermutigende Worte für eine Zukunft im Zeitalter der KI.

Mit der feierlichen Überreichung der Abiturzeugnisse verabschiedete das Gymnasium Traben-Trarbach 38 junge Menschen. Alle Prüflinge haben damit die Allgemeine Hochschulreife – manche etwas knapper als andere, aber alle verdient, merkte Schulleiter Jochen Wiedemann augenzwinkernd an.







Artikel teilen

Artikel teilen