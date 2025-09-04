Fünf Hotels, fünf Beispiele, wie die Fachkräfteeinwanderung und die Integration internationaler Auszubildender funktionieren können. Doch es gibt auch noch Hürden zu meistern. An der Mosel verschafft sich Wirtschaftsministerin Schmitt Einblicke.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt stattete fünf Hotelbetrieben an der Mosel einen Besuch ab. Gemeinsam mit Vertretern der Industrie- und Handelskammern (IHK) Koblenz und Trier machte sich die Ministerin an Ort und Stelle ein Bild davon, wie die Fachkräfteeinwanderung und die Integration internationaler Auszubildenden in der Praxis funktioniert. Im Kreis Cochem-Zell waren das Hotel „Halfenstube“ in Senheim-Senhals und das Hotel-Restaurant „Zur Marienburg“ in Pünderich Stationen auf Schmitts Reise. Beide Betriebe arbeiten schon länger erfolgreich mit Arbeitskräften aus dem Ausland zusammen.

Gerade das Hotel und Gaststättengewerbe ist oft händeringend auf der Suche nach Personal. Die Fachkräfteeinwanderung kann hier ein probates Mittel sein, dem Mangel entgegenzuwirken. Zu der Thematik kamen die Inhaber der Betriebe an der Mosel mit Ministerin Schmitt ins Gespräch. Wobei es sowohl den Branchenvertretern als auch den Mitreisenden der Kammern darum ging, Daniela Schmitt deutlich zu machen, wo etwas schon gut funktioniert und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, wenn es darum geht, für die Betriebe Personal aus dem Ausland zu gewinnen. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt.