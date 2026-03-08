1500 Euro sanieren noch keine Gemeindekasse. Trotzdem zeigte ein Gespräch zum neuen Dorfbudget in Ulmen, dass auch kleine Beträge Gutes bewirken können. Und das Programm ist veränderbar.
„Demokratie beginnt vor Ort“, mahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erst vor wenigen Tagen in Berlin und dankte ehrenamtlichen Kommunalpolitikern für ihre „zupackende Zuversicht“. Genau hier setzt das Land Rheinland-Pfalz mit dem Förderprogramm „Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ an: Ortsgemeinden mit bis zu 1000 Einwohnern erhalten eine jährliche Pauschale von 1500 Euro – flexibel, unbürokratisch und nah an den ...