Miniatur-Modelleisenbahnen kurven durch Stadthalle Zell

Schonmal gefragt, wie der Zeller Bahnhof im Miniaturformat aussieht? Zell, Merl und die Mosel ebenso – all das konnte bei der Modelleisenbahnausstellung bewundert werden. Auch andere Wahrzeichen der Region bildeten die Tüftler ab.

Eine Modelleisenbahn kurvt durch Zell: Einerseits durch die Stadthalle, andererseits über die Doppelstockbrücke in Bullay. Denn diese hat Rainer Tielke in einem Modell nachgebaut und in der Stadthalle ausgestellt.

Alle zwei Jahre treffen sich nämlich an einem Wochenende im Dezember Mitglieder der Z-Freunde International in Zell zur Weihnachtsfeier und stellen ihre Modelleisenbahnen vor.