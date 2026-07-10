Vom Jagdbomber im Tiefflug bis zum gigantischen Frachtriesen: Über der Mosel-Region herrscht am Himmel oft reger militärischer Betrieb. Wir zeigen, welche Flugzeuge hier unterwegs sind.
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Nach der jüngsten Debatte über den Eurofighter-Tiefflug im Moseltal stellen sich viele Einwohner und Urlauber die Frage: Welche Militärmaschinen sind hier eigentlich regelmäßig am Himmel zu sehen – und warum? Durch die Nähe zu großen Stützpunkten der Bundeswehr und der US Air Force (USAF) gehört die Mosel-Region zu den am intensivsten genutzten Lufträumen Deutschlands.