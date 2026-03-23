Wagyu-Rinder und Wasserbüffel: Metzgerei: Vom Viehhandel zum innovativen Betrieb
Wagyu-Rinder und Wasserbüffel
Metzgerei: Vom Viehhandel zum innovativen Betrieb
Die Landmetzgerei Roden in Gillenfeld vergrößert sich. Wie es im Verkauf nun weitergeht, wie es im Unternehmen abläuft und wie viele Tiere auf dem eigenen Hof gehalten werden.
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Gillenfeld. Es sieht aus wie ein Container mit einer durchgehenden Glasfront auf der Vorderseite: Das sogenannte Cube-Zelt auf dem Parkplatz dient derzeit als Verkaufsraum der Landmetzgerei Roden in Gillenfeld – vorübergehend. Und was steckt dahinter?