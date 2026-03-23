Wagyu-Rinder und Wasserbüffel Metzgerei: Vom Viehhandel zum innovativen Betrieb 23.03.2026, 12:00 Uhr

i Senior- und Juniorchef Peter (links) und Stefan Roden vor dem Cube-Zelt, in dem vorübergehend der Verkaufsraum untergebracht war. Lydia Vasiliou

Die Landmetzgerei Roden in Gillenfeld vergrößert sich. Wie es im Verkauf nun weitergeht, wie es im Unternehmen abläuft und wie viele Tiere auf dem eigenen Hof gehalten werden.

Gillenfeld. Es sieht aus wie ein Container mit einer durchgehenden Glasfront auf der Vorderseite: Das sogenannte Cube-Zelt auf dem Parkplatz dient derzeit als Verkaufsraum der Landmetzgerei Roden in Gillenfeld – vorübergehend. Und was steckt dahinter?







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