Spektakel am Abendhimmel Meteorit rast über Moselregion Birgit Pielen 08.03.2026, 22:04 Uhr

i Das leuchtende Objekt, hier eine Aufnahme vom Himmel über Solingen, war so auch in der Eifel und an der Mosel zu sehen. Gianni Gattus. Gianni Gattus/TNN/dpa

Ein Meteorit ist mit einem explosionsartigen, gewaltigen Krachen in die Erdatmosphäre eingetreten und dann verglüht. Viele Menschen in der Moselregion haben das Spektakel gesehen, gespürt und gehört.

V iele Menschen haben am Sonntagabend in der Moselregion ein seltenes Himmelsphänomen beobachtet: Gegen 19 Uhr sind am Abendhimmel zunächst Blitze zu sehen, dann fliegt ein gleißender Feuerball vorbei. Ein Leser aus der Eifel berichtet unserer Zeitung: „Ich war zu dem Zeitpunkt in der Nähe des Pulvermaars unterwegs, als es plötzlich über mir zischte und ich direkt über mir eine Leuchtspur mit einem hellen Licht an der Spitze sah.







Artikel teilen

Artikel teilen