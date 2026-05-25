Prozessauftakt am Landgericht
Messerattacke in Kinderbeuern: Angeklagter schweigt 
Prozessauftakt am Landgericht Trier: Es geht laut Anklageschrift um einen heimtückischen versuchten Mord.
Prozessauftakt am Landgericht Trier: Es geht laut Anklageschrift um einen heimtückischen versuchten Mord.
dpa/Oliver Berg

Der Angeklagte sagt kein Wort – und bleibt sitzen, als die Richter den Gerichtssaal betreten. Am Landgericht Trier begann der Prozess um einen möglichen Mordversuch an der Mosel und die Suche nach der Wahrheit.

Lesezeit 3 Minuten
Kinderbeuern/Trier. Nach einer brutalen Messerattacke in Kinderbeuern im September 2025, bei der ein 20-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde, begann am Mittwoch, 20. Mai, das Strafverfahren vor der großen Jugendkammer am Landgericht Trier. Schon als der 21-jährige Angeklagte, der zum Zeitpunkt der angeklagten Taten 20 Jahre alt gewesen sein soll, um 9.

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Kreis Cochem-ZellJustiz

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