Prozessauftakt am Landgericht Messerattacke in Kinderbeuern: Angeklagter schweigt Christian Moeris 25.05.2026, 10:00 Uhr

i Prozessauftakt am Landgericht Trier: Es geht laut Anklageschrift um einen heimtückischen versuchten Mord. dpa/Oliver Berg

Der Angeklagte sagt kein Wort – und bleibt sitzen, als die Richter den Gerichtssaal betreten. Am Landgericht Trier begann der Prozess um einen möglichen Mordversuch an der Mosel und die Suche nach der Wahrheit.

Kinderbeuern/Trier. Nach einer brutalen Messerattacke in Kinderbeuern im September 2025, bei der ein 20-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde, begann am Mittwoch, 20. Mai, das Strafverfahren vor der großen Jugendkammer am Landgericht Trier. Schon als der 21-jährige Angeklagte, der zum Zeitpunkt der angeklagten Taten 20 Jahre alt gewesen sein soll, um 9.







Artikel teilen

Artikel teilen